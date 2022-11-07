Le Pen dönemi kapandı

France 24’te yer alan habere göre, Fransa’da aşırı sağcı parti Ulusal Birlik üyeleri, Marine Le Pen’in ardından yeni lideri olarak 27 yaşındaki Jordan Bardella’yı seçti.

Bardella, seçimde parti delegelerinin oyunun yüzde 84,84’ünü alırken karşısında yarışan Louis Aliot ise yüzde 15,16 oranında oy aldı.

Daha önce adı Ulusal Cephe olan partinin liderliğini Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen de yapmıştı.

Partinin yeni lideri Bardella, 2019 yılında Avrupa Parlamentosu’na seçilmişti. Parti içi seçimde Bardella’nın rakibi 30 yıldan uzun süredir parti üyesi kolan Perpignan Belediye Başkanı Louis Aliot’tu.

Bardella kendisini aşırı sağcı parti lideri olarak milliyetçilerin yeni jenerasyonu olarak tanımlıyor. Yeni liderin, Ulusal Cephe’yle ilgili Jean-Marie Le Pen döneminden kalan ırkçı ve anti Semitik algıdan uzaklaşmayı hedeflediği belirtiliyor.