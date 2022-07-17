Le Monde: Yüksek enerji fiyatları sebebiyle Fransa'da üretimin durmasından korkuluyor

Le Monde gazetesi, Fransız sanayiciler ve patronlar doğalgaz ve elektrik maliyetlerindeki artış nedeniyle üretimin durmasından endişe duyduğunu yazdı.

Gazetede yer alan habere göre, daha az talepkar endüstrilerin yanı sıra nakliye şirketlerinin de artan fiyatlar nedeniyle sorun yaşadığı belirtildi. Danışmanlık şirketi Enoptea analisti Jan Dolbo, gazeteye verdiği demeçte, "2022'de halihazırda yüksek olan elektrik ve gaz faturaları 2023'te iki katına çıkacak. Bazıları bu faturaları ödeyemeyecek, şirketlerin zarar etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.