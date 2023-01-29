LC Waikiki depo işçilerinin direnişi zaferle sonuçlandı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan LC Waikiki deposunda çalışan ve DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi 13 işçi; promosyon, maaş zammı, mesai ücret zammı talep etmesinin ardından, “Kod 46” ile işten çıkarılmıştı.

Limter -İş Sendikası, depo önünde 19 gündür eylemlerine devam eden işçilerin taleplerinin kabul edildiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

'Günlerdir sesimizi yükselttik, haklı taleplerimizi halkımızla buluşturduk'

“LC Waikiki Esenyurt Ana Deposu'nda çalışan, promosyon haklarını istedikleri ve kötü çalışma koşullarına itiraz ettikleri için Kod-46'yla işten atılan 13 arkadaşımız, sendikamızın öncülüğünde 10 Ocak'tan bu yana direnişteydi. Amacımız, Kod-46'yla işten atma gerekçesinin geri çekilmesi ve işçi arkadaşlarımızın tüm haklarının verilmesiydi. Bu talepler etrafında depo önünde ve LC Waikiki mağazalarında günlerdir sesimizi yükselttik, haklı taleplerimizi halkımızla buluşturduk.

'Taleplerimiz kabul edildi'

Gelinen aşamada, direnişimiz, firma patronlarıyla dün ve bugün yapılan görüşmeler sonucunda kazanımla sonuçlandı. Direnişimizin 19. günü olan bugün akşam saatlerinde patronlar ve firma yetkilileriyle işçi arkadaşlarımız arasında imzalanan protokolle taleplerimiz kabul edildi.

'Tüm dostlarımız bu zaferimizin ortağıdır'

Gerek Esenyurt depo önünde direniş çadırımızı ziyaret ederek destek sunan, gerekse de LC Waikiki mağazalarını birer direniş alanına çevirerek haklı taleplerimizi kararlılıkla savunan tüm dostlarımız bu zaferimizin ortağıdır.

'Zafer direnen emekçilerin olacak!'

Bir kez daha gördük ki, ancak birleşen ve direnen işçiler haklarını kazanabilir. Bu vesileyle, direnişimizin ilk gününden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, gerek Esenyurt depo önünde gerekse de LC Waikiki mağazaları önünde sesimize ses, gücümüze güç katan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yapılan anlaşmaya dair detaylı açıklamamızı tüm dostlarımızla birlikte 30 Ocak günü yapacağımız basın açıklamasında kamuoyuyla paylaşacağız. Zafer direnen emekçilerin olacak! Direne direne, direnişle zafere!” (ANKA)