Lavrov’un basın toplantısında gergin anlar: BBC ve CNN muhabirleri ile tartıştı…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası kameralar karşısına geçti. 'Hiç kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor' diyen Lavrov, "Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü tartışmak için hazır olduğunu söylerken yalan söylüyor. Ukrayna'daki mevcut hükümeti demokratik olarak kabul etme olasılığı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

CNN muhabirine tepki: Soruyu 3. kez mi tekrarlayacaksınız

CNN'den gelen "Ukrayna liderliği yerine Rusya destekçisi bir yönetim mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz." diye tepki gösteren Lavrov şunları söyledi:

“Dikkatinizi Putin'in ne söylediğine çekmek istiyoruz. Rusya'nın konumunu net bir şekilde açıkladı, lütfen bunu gidip okuyun. Kimse aşağılamayacak Ukrayna halkını, çalışanlarını... Biz yalnızca neonazilere izin vermeyeceğiz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

‘Batı medyası neden gerçeği yansıtmıyor?'

“Kiev rejimi Batı kontrolünün altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını savunuyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun: Sivillere zarar verilmeyecek dedik. Barakalara ateş açmayacağız dedik ve aynı zamanda özgür bir medya temsilcisi olarak ben size sormak istiyorum. Neden Batı medyasında olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor.

Neden bunu televizyonlarda göstermiyorsunuz? Donbas'ı hiç ziyaret ettiniz mi? Çocukların nasıl hayatlarını kaybettiğini hiç yansıttınız mı ekranlara?”

Toplantıda dikkat çeken başka bir detay da muhabirlerin soru sorma savaşı oldu. Lavrov, 'BBC'den sonra Çin'i duymak istiyoruz' diyerek sözü Çinli muhabire vermek istese de CNN muhabiri uyarılara aldırış etmedi ve sürekli araya girdi.