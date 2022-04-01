Lavrov'dan önemli müzakere açıklaması: Ukrayna tarafı gerçeği anladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Lavrov, "Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında Donbass ve Kırım gerçeğini anladığını gösterdi" dedi.

Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Lavrov bugün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov Ukrayna ile müzakerelerin devam edeceğini belirtti ancak henüz müzakerelerde bir anlaşma ya da sona gelinmediğini dile getirdi.

Lavrov Moskova'nın Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa ülkeleri için güvenlik garantilerini desteklediğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, ülkesinin ticarette ruble ile ödemeye ağırlık vereceğini de vurguladı.