Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Kiev ve Ankara ile Ukrayna’daki tahılın sevkıyatını görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları toplantısı bağlamında gazetecilere açıklamada bulunan Lavrov, “Ukraynalı ve Türk meslektaşlarımızla görüşmeye hazırız. Ukrayna’nın tahılı mevzu bahisse Ukrayna limanlarını açmalı, buraları mayınlardan temizlemeli veya mayınlı bölgelerden güvenli geçiş sağlamalı. Ukrayna’nın karasularının dışında Rusya ve Türkiye zaten gemilerin güvenliğini sağlamaya ve onlara boğazlara kadar refakat etmeye hazır. Daha sonra Akdeniz’e kendi başlarına gidecekler” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Lavrov burada ana rolü askerlerin oynadığını, zira her şeyin donanmanın kullanımıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Lavrov, “Müzakerelerin ne zaman devam edeceğini söyleyemem, zira son birkaç gündür Moskova’da değildim. Ancak bizim her zaman görüşmelere hazır olduğumuzu doğrulayabilirim” dedi.

Blinken'ın toplu fotoğraftan kaçınması

Basında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın G20 Dışişleri Bakanları toplantısında Lavrov olduğu için toplu fotoğraf çektirmekten kaçındığı bilgisi yer aldı. Konuyla ilgili yorumda bulunan Lavrov, “Benimle görüşme gerçekleştirmekle, benimle fotoğraf çektirmeyecekleri bilgilerine gelince, ben kimseye birlikte fotoğraf çektirmeyi teklif etmedim. Kimseyi bir yere davet etmedim. Beni Endonezya’ya davet ettiler” ifadelerini kullandı.

‘ABD’nin peşinden koşmayacağız’

Lavrov ayrıca Rusya’nın temas kurmak için ABD’nin peşinden koşmayacağını söyledi.

Rusya ve ABD’nin G20’de veya başka bir yerde masaya oturup oturmayacağı sorusunu yanıtlayan Rus Bakan, “ABD ile tüm temasları kesen biz değiliz. Görüşelim diye kimsenin peşinden koşmayacağız. Görüşmek istemiyorlarsa kendileri bilir” diye konuştu.