Lavrov: Tacikistan'daki askeri üssümüzü kullanmaya hazırız

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi Tacikistan sınırına dayanırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov müttefiklerini savunmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Lavrov "Müttefiklerimize karşı herhangi bir saldırgan hareketi önlemek için Tacikistan-Afganistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmak dahil her şeyi yapacağız" dedi.

Rus bakan Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Afganistan-Tacikistan sınırındaki gelişmelere değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle görüştüğünü ve diğer Orta Asya liderleriyle de temasta olduğunu belirten Lavrov "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesindeki yükümlülükler tam olarak yürürlükte. Örgüt sekreteryasının temsilcileri Tacik-Afgan sınırını ziyaret etti, durumu değerlendirdi ve daimi konseye rapor verecek" dedi.

Rusya'nın Afganistan'daki durumu yakından izlediğini belirten Lavrov "Durum hızla kötüleşme eğilimde. Buna, ülkede kaldıkları onlarca yılda istikrar açısından somut sonuçlar elde etmekte başarısız olan ABD ve diğer NATO birliklerinin acele çekilmeleri de dahil" dedi.