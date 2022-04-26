Lavrov: Nükleer savaş riski gerçek, hafife alınmamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş risklerinin şu anda oldukça önemli olduklarını, bu tehlikenin hafife alınmaması gerektiğini, fakat aynı zamanda bu tehdidi yapay olarak şişirmeye hazır birçok kişi olduğunu belirtti.

Lavrov, Pervıy Kanal televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, “Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi, riskler gerçekten çok, çok önemli iken birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı” diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre Lavrov Rusya’nın Ukrayna’ya teslim ettiği yenilenmiş sözleşmede Kiev’in notlarını dikkate aldığını belirtti, ancak sunduğu tekliflerine Ukrayna’dan bir haftadır yanıt gelmediğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Rusya’nın tekliflerini görmediğini açıklamasının ardından Rus tarafının bunu Ukraynalı müzakerecilere sorduğunu aktaran Lavrov, onlardan ise "Zelenskiy’in herhalde buna zamanı olmadığı, yanıt vermesinin uzun sürdüğü" şeklinde bir yanıt geldiğini anlattı ve ekledi: “Bu, Zelenskiy’nin her zaman barışı tercih ettiğini coşkuyla anlatırken aslında müzakerelere nasıl baktığını bir kez daha gösteriyor.”

Lavrov, "ABD açıkça NATO'nın 'savunma hattını' Güney Çin Denizi'ne taşımayı planlıyor" dedi.