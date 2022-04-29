Lavrov: Kiev tutumunu değiştirmeseydi, müzakerelerde bir sonuca ulaşılabilirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin Kiev’in tutarsız tavrı nedeniyle durma noktasına geldiğini, karşılarında dürüst müzakereciler olsaydı tarafların şimdiye dek önemli neticeler elde etmiş olabileceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Al Arabiya televizyonuna konuşan Lavrov, “Dürüst müzakereciler olsalardı, adım adım kararlaştırdıkları şeylere bağlı kalsalardı, bu müzakerelerde önemli sonuçlara ulaşabilirdik” dedi.

Lavrov "Ukrayna’ya bir dizi ülkeden güvenlik garantisi verilebilirdi. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, ayrıca Almanya ve Türkiye’den… Belki de başka ülkelerden" diye konuştu.

'Stratejik önem taşıyan konularda Batı’ya güvenemeyiz'

Rusya Dışişleri Bakanı, “Buna karşı değiliz. Önemli olan, özellikle de bu garantilerin hangi alanları kapsadığı konusunda ne kadar tutarlı olduklarını anlamak. Bunlar elbette Kırım ve Ukrayna’nın doğusu ile ilişkilendirilemez, zira biz buralardaki cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri) bağımsızlığını tanıdık. Onlar da başta, İstanbul’daki görüşmelerde bunu kabul ettiler, ancak daha sonra tavır değiştirdiler” ifadesini kullandı.

"Kiev'e dışarıdan tedarik edilen tüm silahlar Rusya için meşru hedeftir" diyen Lavrov, "Batı, yaptırımlarla Rusya’ya aman dileteceğini sanıyorsa dış politikamız hakkında bir şey bilmiyor. Rusya Ukrayna'da paralı asker kullanmıyor ve kendini NATO ile savaşta görmüyor. Stratejik önem taşıyan konularda Batı’ya güvenemeyiz" şeklinde konuştu.