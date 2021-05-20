Lavrov ile Blinken ilk kez İzlanda'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İzlanda’nın Reykjavik kentinde düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki saate yakın süren görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada görüşmenin yapıcı geçtiğini düşündüğünü belirtti.

"Moskova ile Washington arasında önceki yıllarda gelişen sağlıksız durumun üstesinden gelme konusunda bir anlayışın sözkonusu olduğu" kaydeden Lavrov şunları söyledi:

"Bugün nükleer, nükleer-olmayan, saldırı ve savunma (silahları) dahil stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörlerle ilgili bir diyaloğu başlatma önerimizi teyit ettik. Buna herhangi bir karşı çıkış görmedim ama uzmanların bu konu üzerinde çalışmaları gerek."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşme öncesinde "farklılıklarımız olduğu bir sır değil" demiş ve "Eğer Rusya bize ve müttefiklerimize karşı saldırgan davranırsa karşılık veririz" ifadesini kullanmıştı. "Çıkarlarımızın örtüştüğü birçok alan var" diyen Blinken, "Rusya ile öngörülebilir ve istikrarlı bir ilişki arayışında oldukları"nı savunmuştu.

Blinken'in bu sözleri üzerine Rusya'nın konumunun net olduğunu ve masadaki tüm konuları dürüstlük ve karşılıklı saygı içinde tartışmaya hazır olduklarını belirten Lavrov da, "uluslararası durumun değerlendirilmesi konusunda ciddi görüş ayrılıkları olduğunu" söylemişti.

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'in Lavrov'a "Rusya'nın Ukrayna'da ve yakınlarındaki devam eden askeri tahkimatından endişesi"ni dile getirdiği ifadesi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Blinken'in Rusya'da tutuklu iki ABD vatandaşı olan Paul Whelan ve Trevor Reed'in serbest bırakılmasını istediğini bildirdi.

Açıklamaya göre Blinken ayrıca "Rusya'nın Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty'ye karşı eylemleri, Aleksey Navalniy'in sağlığı konusundaki endişelerini de" dile getirdi.

ABD'nin açıklamasında görüşmede Suriye, Ermenistan-Azerbaycan, Afganistan, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer programları konularının da ele alındığı kaydedildi.