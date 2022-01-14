Lavrov: Güvenlik tekliflerimizin geri çevrilmesi halinde pek farklı şekilde yanıt verebiliriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, geride bırakılan yılda dış politikada yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı yıllık basın toplantısı başladı.

Lavrov’un basın toplantısı, Rusya’nın kendi güvenliği için NATO’dan istediği garantiler konusunda yapılan görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşiyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus yetkililer, söz konusu görüşmelerde uzlaşıya yaklaşılmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Rusya’nın istediği güvenlik garantisi talepleri NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurması, ittifakın 1997’den sonraki genişleme politikaları çerçevesinde doğu Avrupa ülkelerine yerleştirdiği silahlar ile askeri tesislerin geri çekilmesi gibi şartlar içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO’dan sözlü taahhütler istemediklerini, yazılı ve hukuki olarak bağlayıcı güvenlik garantileri beklentisinde olduklarını vurguladı:

“ABD ile NATO, Rusya’ya iletecekleri yanıt içine kendi tekliflerini ekleyebilir fakat kilit olan, her şeyin yazılı biçimde iletiliyor olması. Zira her şeyin karşılıklı saygı ve çıkarlar dengesi çerçevesinde çözümlenmesini istiyoruz. (NATO’nun genişlemeyi durdurması maddesini de içeren güvenlik tekliflerinin) geri çevrilmesi halinde Rusya buna pek çok farklı şekilde yanıt verebilir”.

Lavrov şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik garantileri konusunda gelecek yanıtın belirleyicisi, Washington olacak, bu açık. ABD ile NATO’nun, güvenlik garantileri konusunda Rusya’nın karşı taraftan gelecek yanıtı sonsuza dek beklemeyeceğini fark ettiğini düşünüyoruz. Tekliflerimizin reddedilmesi halinde durum değerlendirmesi yapıp durumu Devlet Başkanı Putin’e rapor edeceğiz ve kendi güvenlik menfaatlerimiz doğrultusunda eylemlerimizi belirleyeceğiz.”