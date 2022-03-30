Lavrov: Batı Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Afganistan'a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı' kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, görüşmede konuşan Lavrov, "Afganistan'ı küresel siyasetin merkezi yapmaya çalışanlar, şimdi de Afganistan'ı Ukrayna'yla ikame etmeye çalışıyorlar. Biz hepimiz, burada neyin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'dan 'ikinci Afganistan' yaratmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, Lavrov ve Kureyşi'nin 'Pakistan Akımı' doğalgaz boru hattının inşasını iki ülke için öncelikli görev olarak belirlediklerini aktardı.