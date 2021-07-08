Lavrov: ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesi başarısızlığının itirafı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesinin, ülkedeki misyonunun başarısız olduğunun itirafı anlamına geldiğini söyledi.

Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde öğrencilerle konuşan Lavrov, "ABD, Afganistan'dan yalnızca askerlerini çekmiyor. Bunu yaparak, buradaki misyonunun başarısız olduğunu itiraf etmiş oluyor" dedi.

ABD'nin çekilmesinin ardından ülkede şiddetin artabileceğini düşündüğünü söyleyen Lavrov, "Asıl sorun artan terör saldırıları tehdidi. Taliban daha saldırgan davranıyor" dedi.

Lavrov, ABD askerlerinin çekilmesine dönük yapılan mutabakatla beraber, Kabil'in geçiş hükümeti kurma konusunda isteksiz davranmasının ülkedeki çatışmalara "saldırgan bir çözüm" sunduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya'nın ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'a asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bence bunun cevabı çok açık" dedi.

Afganistan'dan Tacikistan'a bir saldırı olması ihtimaline ilişkin konuşan Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) Afganistan bölgesinden Tacikistan'a yapılacak herhangi bir saldırıyı hemen incelemeye alacağını söyledi.

Lavrov, IŞİD'in Afganistan'ın kuzeyinde Rusya sınırına yakın bölgelerde varlığını artırdığını sözlerine ekledi.