Lavrov: ABD Ankara'daki görüşmenin içeriğini sızdırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'u ABD ve Rusya istihbarat başkanlarının Ankara'daki görüşmesinin içeriğini sızdırmakla suçladı.

Ankara'da 14 Kasım'da MİT'in ev sahipliğinde CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) başkanları arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti.

CIA Direktörü William Burns ile SVR Direktörü Sergey Narışkin'in yer aldığı görüşme konusunda Washington'un gizli kalması için ısrarcı olduğunu kaydeden Lavrov buna karşın ABD heyetinin Ankara'ya gelmesinin hemen ardından bilginin sızdırıldığını söyledi.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov "Amerikalılar kendileri bize on kere bunun kesinlikle gizli bir kanal olduğunu, kimsenin bilmemesi için bunu duyurmamamız gerektiğini, bu kanalın herhangi bir dış propagandaya, istihbarat entrikasına konu olmaması gerektiğini söylediler. Kabul ettik. Ama onlar Ankara'ya gelir gelmez bu sızdırıldı, nereden olduğunu bilmiyorum, Beyaz Saray ya da ABD Dışişleri Bakanlığı, ama sızdırıldı" dedi.

Lavrov daha sonrasında SVR Başkanı Narışkin'in toplantıyı kamuoyu önünde ele almak ve toplantıda nükleer güvenlik, stratejik istikrar ve Ukrayna'daki durum gibi değinilen konuları açıklamak zorunda kaldığını savundu.

Lavrov'a göre Ankara'daki görüşme ABD tarafının girişimi üzerine gerçekleştirildi.