Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya destek ve Moskova'ya yönelik yaptırım politikalarını değerlendirdi.

Moskova'da bir araya gelen BDT ülkelerinin güvenlik kurumları ve istihbarat servislerinin yöneticileriyle toplantı yapan Lavrov, "Anglo-Saksonlar, düşüncesizce geliştirdikleri 'Rusya'yı ortadan kaldırma' çizgisinde hareket ederken tüm kolektif Batı'nın, NATO'nun ve stratejik özerklik çizgisini nihai olarak kaybeden AB'nin koşulsuz şekilde boyun eğmesini başardılar" dedi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, ABD öncülüğündeki kolektif Batı'nın kendi kalkınma hedeflerine uluslararası toplumun diğer üyelerinin çıkarlarını çiğneyerek ulaşma politikasından vazgeçme niyetinde olmadığını söyledi.