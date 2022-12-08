Lastik değiştirirken tırın çarptığı 2 kişi öldü

Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere mevkisinde Vural Adar'ın kullandığı tırın lastiği patladı. Adar, Emirdağ ilçesinde çalışan lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı çağırdı.

AA'nın haberine göre aracını tırın arkasına park edip yola 2 duba koyarak işaretleme yapan Yaşlı, tır sürücüsü Adar ile aracın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu sırada yoldaki duba ve işaretlemeyi fark etmeyen M.Ç. idaresindeki tır, tamir aracıyla birlikte Adar ve Yaşlı'yla çarptı.

Adar ile Yaşlı, olay yerinde vefat etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ç'yi gözaltına aldı.