Laikler için 'beyinsiz' diyen Yusuf Kaplan özür diledi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Akit'in televizyon kanalında konuk olduğu "Kürsü" isimli programda "Cemaat-tarikat", "sekülerizm" ve "laiklik" tartışmalarına ilişkin konuşurken laiklik için "Hegel söylemiş, sekülerizmin, laikliğin bir barbarlık biçimi olduğunu söylüyor ve buna karşı direnme kaynağının İslam medeniyeti olduğunu söylüyor" iddiasında bulundu.

Kaplan, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti, bunu anlamıyor insanlar. Salak millet. Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada" dedi.

Kaplan, tepkilerin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’deki laiklik uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim, zorba laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim."