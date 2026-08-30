Lahey’de Küba’yla dayanışma buluşması: 'Küba halkı yalnız değildir'

Hollanda'nın Lahey kentindeki Küba Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen dayanışma buluşmasında Küba’ya yönelik ablukanın etkileri, Hollanda’da bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemin hedefleri ele alındı.

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı program, Küba Devrimi’ni, Kübalı doktorların uluslararası dayanışma faaliyetlerini ve Hollanda’da Küba’yla dayanışma mücadelesini konu alan bir belgesel gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından yapılan konuşmalarda, Küba’ya karşı sürdürülen ekonomik, ticari ve finansal ablukanın giderek ağırlaşan sonuçlarına dikkat çekildi. Ablukanın yol açtığı güçlüklere karşı Küba halkının geliştirdiği yaratıcı çözümler ve uluslararası dayanışmanın önemi, toplantının temel başlıkları arasında yer aldı.

Küba’dan iletilen mesajda, dünyanın farklı yerlerinden yükselen dayanışmanın yalnızca maddi destek anlamına gelmediği, Küba halkı için aynı zamanda önemli bir umut kaynağı olduğu belirtildi:

Attığınız her adım ve söylediğiniz her söz halkımız tarafından bir umut olarak karşılanıyor. Kendi çıkarlarınız için değil, sevgiyle yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz.”

Mesajda dayanışmanın, halkların çaresizliğe mahkûm olmadığını ve insanlığın bencilliğe karşı galip gelebileceğini hatırlattığı ifade edildi. “Dayanışma, halklar arasındaki sevginin bir biçimidir” sözleri toplantının öne çıkan vurgularından biri oldu.

Buluşmada Hollanda’da bugüne kadar gerçekleştirilen dayanışma çalışmaları da aktarıldı. Şubat ayı için belirlenen dayanışma hedefine ulaşıldığı; kermesler, protestolar ve çeşitli etkinliklerle kampanyanın büyütüldüğü belirtildi. İlaç, tekerlekli sandalye, hijyen malzemesi ve okul malzemesi başta olmak üzere farklı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Haziran ayında gıda, kıyafet, ilaç ve bisikletlerden oluşan bir dayanışma konteynerinin Küba’ya ulaştırıldığı ve Küba Sağlık Bakanlığına teslim edildiği aktarıldı. Ayrıca 80 kilovat kapasiteli güneş panellerinin Küba’ya gönderilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. José Martí Küba Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin başlattığı ve TKP’nin desteklediği “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasıyla üç hastanenin enerji ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Toplantıda önümüzdeki dönemin etkinlik takvimi ve 2027 hedefleri de ele alındı. Hollanda’daki Karayip topluluklarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, Latin Amerika diasporası ve LGBTİ+ topluluklarıyla dayanışmanın genişletilmesi, ayrıca Küba’ya yeni yardım konteynerlerinin gönderilmesi planlanan çalışmalar arasında sıralandı.

Farklı ülkelerden ve dayanışma örgütlerinden temsilcilerin de söz aldığı toplantıda, Küba Devrimi’nin tarihsel önemi ile halklar arasındaki uluslararası dayanışmanın gerekliliği vurgulandı. Katılımcıların deneyim ve görüşlerini paylaşmasının ardından program, uluslararası dayanışma mesajı ve ortak deklarasyonla sona erdi.

Buluşmanın ortak mesajı açıktı: Küba halkı yalnız değildir; dayanışma sınırları ve okyanusları aşmaya devam ediyor.

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