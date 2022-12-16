Lahey Mahkemesi, UÇK komutanı Salih Mustafa'yı 26 yıl hapse mahkûm etti

Lahey'deki Kosova Uzman Odaları Cuma günü eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) komutanı Salih Mustafa'yı savaş suçlarından mahkûm ederek 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu, Lahey'deki Kosova mahkemesinin bir savaş suçu davasında verdiği ilk karar oldu.

Mahkeme, Mustafa'yı keyfi gözaltı, işkence ve cinayet gibi savaş suçlarından suçlu buldu ve 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mustafa, "Sırplarla işbirliği yapmakla" veya UÇK'ya biat etmemekle suçladığı sivillere karşı, Kosova'daki Zllash'ta, (Sırpça Zlaš) UÇK tarafından işletilen bir toplama kampında söz konusu suçları işlemekle yargılanıyordu. Mustafa'nın toplama kampındaki kurbanların önemli kısmını Sırplar değil, Arnavutlar oluşturuyordu.

Mustafa, Eylül 2020'de uluslararası mahkemenin Priştine'deki Uzman Savcılığı tarafından gözaltına alındı ve Lahey'e teslim edildi. Bu, eski bir UÇK militanının mahkeme için ilk kez tutuklanması oldu.

Kosova Uzman Odaları, UÇK üyeleri tarafından işlenen suçları araştırmak için 2017 yılında kuruldu.