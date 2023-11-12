KYK'ye bağlı Said Nursi öğrenci yurdunda yüze yakın öğrenci yemekten zehirlendi

Isparta'daki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 90 öğrenci hastanelere başvurdu.

Haber Merkezi

Isparta'da kız öğrenci yurdunda kalan ve yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 90 öğrenciden 78'i taburcu edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam yemeğinde yedikleri tavuk yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu.

AA'nın haberine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi acil servisine başvuran 90 öğrenciden 78'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde tedavisi devam eden 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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