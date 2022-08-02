KYK'da konaklama yaş sınırında değişiklik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yaz aylarında diğer kentlerdeki yurt kullanımına ilişkin açıklamada bulundu.

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık" diyen Erdoğan, "Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik" ifadesini kullandı.