KYK yurtlarında konaklama süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24TV'de belli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, 'Seyahatsever' isimli projesiyle ilgili yeni detaylar paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında 3 gün olan konaklama süresinin 5 güne çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca 'Seyahatsever' projesinin eylül ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençler için hayata geçirdiği ve konaklama masrafını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir proje. Gençler başvuru yaparak kontenjan boşluğuna göre kalmak istedikleri şehirdeki KYK yurtlarında ücretsiz olarak 5 gün kalabiliyor. 15 Temmuz’da hayata geçirilen proje1 Eylül’e kadar devam edecek.