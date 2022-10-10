KYK yurdunda yük asansörüne başı sıkışan personel yaralandı 

Erzincan'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurdun yemekhanesinde çalışan bir kadın personelin başı yük asansörüne sıkıştı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Mengücek Gazi Kız KYK Yurdu yemekhane bölümünde bugün saat 15.20 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, KYK’da çalışan kadın personelin başı yük asansörünün kapısına sıkıştı. Durum 112’ye bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu kadın kurtarıldı. Olayda yaralanan kadın ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)