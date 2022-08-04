KYK borcu faizinde iki seçenek gündemde

KYK kredilerinde faizin değil, yalnızca ana paranın geri ödeneceği açıklanırken, önümüzdeki dönemde de KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik iki ayrı formül üzerinde duruluyor.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; ilk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor. Diğer bir formül ise, her yıl faizin yüzde 5 ya da 10’a sabitlenmesi planlanıyor.