Kuzusunu sürüden almak isterken saldırıya uğradı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökgöz Mahallesi, Yayla mevkisinde yaşayan 3 çocuk annesi Elif Comert, aynı mahallede akrabası olan E.C.'nin (50) sürüsüne karışan kuzusunu almak isterken saldırıya uğradı. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaşlı kadının gördüğü şiddet sonrası bir gözünde görme, kulağında işitme kaybı oluştu.

Yaşlı kadına saldırdığı ileri sürülen E.C.'nin savcılıkta “Ben bir şey yapmadım. Bana tükürürken eşekten düştü” diye ifade vermesi yaşlı kadının tepkisine neden oldu. (İHA)