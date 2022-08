Kuzey Suriye'deki Kürt Özerk Yönetimi: Türkiye ve Suriye'nin işbirliği bölgeyi bataklığa sürükler

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt Özerk Yönetimi'nin Yürütme Meclisi Eşbaşkan Yardımcısı Hesen Koçer Mezopotamya Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin son zamanlarda değişen Suriye politikasını değerlendirdi.

Koçer, Türkiye ve Suriye'nin olası işbirliği için "bölgeyi bataklığa sürükler" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Suriye arasında yapılan görüşmelere de değinen Koçer şöyle konuştu:

"MİT ile Suriye istihbaratı arasındaki ilişki geçmişten bugüne devam ediyor. Onlar için tehlike Özerk Yönetim’dir. Türkiye de Suriye rejimi de Özerk Yönetimi ana düşmanı olarak görüyor. Bu noktada ortaklar.

Suriye rejimi bile Suriye demografisi ile oynanmasına ses çıkarmıyor. Çünkü Suriye halkının iradesini kırmak, demokrasi talebinin ilerlemesini engelleme yönünde bir politika yürütüyor. Ortak bir politikayla Kuzey ve Doğu Suriye'yi zayıflatmak ve ortadan kaldırmak istiyorlar. Ben bu ittifakı sadece buna bağlamıyorum.

Erdoğan, 2015-2016'da açıkça 'Beşar Esad bir diktatördür, yüz bin kişiyi öldürdü, mahkemelerde yargılanmalıdır, savaş suçu işledi’ demişti. Ancak ‘Çöktürme’ politikasını her taraftan test edip başarısız olduktan sonra çıkıp, ‘Suriye ile bir sorunumuz yok, sadece orada bulunan bazı güçlerle sorunumuz var’ dedi. 180 derece bir dönüş oldu. Bu ikiyüzlülüktür. Çok ahlaksızca bir siyaset yürüttüler.

Bir devlet, kendi ülkesine saldırması için başka bir devletle ittifak yapamaz. Bu dünyada görülmemiştir. Bir devletin kendi vatandaşlarını öldürmek için başka bir devletle ittifak yaptığı hiçbir ülkede görülmemiştir. Bu nedenle Suriye rejimi, Türkiye ile yapacağı ittifakın DAİŞ ile bir ittifak olduğunu iyi bilmelidir.

'Türkiye öncelikle Suriye'den çıkmalı'

Kuzey ve Doğu Suriye'ye yapılan her saldırı DAİŞ’i yeniden canlandırmaktır. Her saldırı DAİŞ’i güçlendirmektir. DAİŞ’in o eli tuttuğu bilinsin. Bizler bu nedenle, bu ittifaka karşı çıkıyoruz. Türkiye ile bu ittifakı yapan her kimse Suriye'nin güvenliğinden, istikrarından, toprak bütünlüğünden söz edemez. Bu ittifak çok tehlikelidir. Türkiye öncelikle Suriye'den çıkmalı.

Gidin Türkiye'nin denetimindeki yerlere bakın. Dili Türkçe, bilinci Türkçe, parası bile Türk parası. Geriye sadece sınırı netleştirmek ve bu toprakları teslim etmek kalıyor. Biz parçalamak istemiyoruz, bu yalan. Bölmek, parçalamak isteseydik şimdiye kadar Suriye'yi parçalamıştık. Stratejimiz ve siyasi düzenimiz parçalamayı değil, Suriye topraklarının birliğini ve bütünlüğünü savunuyor. Binlerce şehit verdik, yaralımız oldu ve halen de Suriye topraklarını savunmak için veriyoruz. Bu yüzden Suriye hükümeti bizim siyasetimizi ve felsefemizi anlamalı."