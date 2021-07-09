Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan yolcu yaşamını yitirdi. 

Haber Merkezi

Kaza saat 04.00 sıralarında otoyolun Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yatarak sürüklendi.

Araç daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Otoyol görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Hakkı B. ile İlhami B'yi bir saatlik çalışma neticesinde çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde her iki kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma trafik ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmasının ardından cenazeler hastane morguna gönderildi.

Haber

Aydın'da 13 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da turşu fabrikasında çalışan 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.