Kuzey Kıbrıs'tan BM'ye: Ya tanı ya çekil

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bölgedeki BM Barış Gücü için “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” açıklamasında bulundu.

Ertuğruloğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden "KKTC’nin tanınması" çağrısının ardından Hürriyet’e açıklama yaptı.

Erdoğan'ın çağrısının "tarihi bir adım" olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, New York temasları sırasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştüklerini anlattı. Ertuğruloğlu, BM’ye Kuvvetler Anlaşması (SOFA) taslağını sunduklarını, "KKTC’nin tanınması için yeni adımlar da atacaklarını" kaydetti.

'BM askeri KKTC'den giderse gider'

Ertuğruloğlu yaptığı açıklamada, “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” dedi.

BM’nin taslağı inceleyeceğini anlatan Ertuğruloğlu, “En kısa sürede cevap vereceklerini söylediler ama biz fazladan bir ay süre tanıdık. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki ‘Bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir, biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, izin verdik ama artık bu bitti. Yanıt olumsuz gelirse de atmamız gereken adımlardan asla çekinmeyiz. 1974’ten sonra Türk askerinin güvencesiyle yaşıyoruz, BM askeri KKTC’den giderse gider” ifadelerini kullandı.

BM Barış Gücü'nün kuzey ile güney sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs'ta da 2 kamp ve bir temas noktası bulunuyor.