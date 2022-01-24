Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerden UBP birinci parti çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta dün yapılan milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Meclis'e 5 parti giriyor.

Ulusal Birlik Partisi'nin oyların yaklaşık yüzde 40'ını alarak birinci parti olarak çıktığı seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi yüzde 32'lik oyla ikinci parti oldu.

763 sandığın tümünün açıldığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlar da açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesindeki verilere göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

Oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39,54

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32,04

Demokrat Parti (DP): % 7,41

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1,54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1,96

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6,39

Halkın Partisi (HP): % 6,68

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4,42

Bir önceki genel seçimde yüzde 67,29 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 57,62'ye düştü.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre 2018'de yapılan bir önceki erken genel seçimlerde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 siyasi parti girmeye hak kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.