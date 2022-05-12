Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kuruldu.

Üstel, siyasi partilerle yaptığı temasların ardından hükümette görev yapacak milletvekillerini sunduğunu ve bu isimlerin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs'ta UBP Genel Başkanı ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.