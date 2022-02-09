Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti manşetlerde: 'Derin operasyon'

Kuzey Kıbrıs basını Halil Falyalı cinayetine geniş yer ayırdı. Tüm gazetelerin manşetleri suikaste ilişkin olurken "derin operasyon", "infaz" yorumları yapıldı.
Bugün Kıbrıs gazetesinin manşetinde "Sanal bet ve casino işletmecisi Halil Falyalı dün evinin yakınlarında kurulan pusuda kalaşnikoflarla taranarak öldürüldü. Düzenlenen suikast, 'AKP’nin finansörleri temizleniyor' şeklinde yorumlandı" ifadesi yer aldı.
Bir başka manşette ise "Ülke kör karanlıkta, hesaplar kurşunla" denildi.
İşte Kuzey Kıbrıs'taki gazete manşetleri: