Kuzey Kıbrıs'a gidişte yeni kimlik kartı zorunluluğu

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a gidişlerde eski tip kimlik kartları kullanılamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs'a gidecek yurttaşların yeni kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın açıklamasında, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi.