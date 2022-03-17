Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Falyalı sorusu üzerine gazeteciyi odadan çıkarttı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halk TV’den Seyhan Avşar’ın “Halil Falyalı” sorusu üzerine gazeteciyi odasından çıkardı.

Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, gazeteci Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada da son durum hakkında sorulan soru üzerine Tatar’ın basın danışmanı Aydın Akkurt’un “Bu konuyu soramazsınız. İzin vermem” diye araya girdiğini ifade edildi.

Gazeteci Avşar, Ersin Tatar’a sorduğu “Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var mı” soru üzerine ise Tatar’ın ayağa kalkıp bağırdığını ve odadan çıkarıldığını anlattı.

Avşar o soruyu ve Tatar'ın verdiği karşılığı şöyle aktardı:

"Sürem çok azaldı. Son iki soru sormak istiyorum. Halil Falyalı ile çok sayıda fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var mı? (Bu soruyu sormam üzerine Ersin Tatar ayağa kalktı ve bağırarak söylenmeye başladı.)

Yalan, dolan kim söylüyor bunu. Hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar. Güney Kıbrıs’ta Rus mafyası jilet atıyor. Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kara para aklıyor. Tüm pis işlerin içerisinde. Siz bunu soramazsınız…"