Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı

Kuzey Irak'ta meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında, geceden beri arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olarak aranan askerin naaşına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı