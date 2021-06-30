Kuzey Irak'ta PKK'ye MİT operasyonu

MİT'in Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kenti yakınlarına düzenlediği operasyonda iki PKK üyesinin öldüğü kaydedildi.

PKK’nin Irak'taki kanadı PJAK önceki gün yaptığı açıklamada, Süleymaniye’nin Asos köyünde TSK'ye ait savaş uçaklarının 19 Haziran'da gerçekleştirdiği saldırıda “Ada İmralı” kod adlı Van doğumlu Mahiye Açık ile “Ekin Rojava” kod adlı Haseki doğumlu Roha Racî adlı iki örgüt üyesinin öldüğünü duyurmuştu.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bugünkü haberinde, Mahiye Açık ile Roha Raci’nin MİT operasyonunda öldürüldükleri dile getirildi.

AA'nın haberinde "Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.