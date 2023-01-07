Kuyuya düşen baba ve oğlunun ölümüne ilişkin 2 tutuklama

Manisa’nın Salihli ilçesinde 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 28 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir’in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, site yöneticisi Hamza A. ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Ç. tutuklandı.

Salihli’ye bağlı Barış Mahallesi’nde 5 Ocak günü, baba ve 2 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olan sondaj kuyusu ile ilgili gözaltına alınan site yöneticisi ve sondajı açan firma yetkilisi, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğlunun ardından kuyuya atlamıştı

5 Ocak günü meydana gelen olayda, Batu Demir (2) evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düşmüş, oğlunun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir (28) de oğlunu kurtarmak için kuyuya atlamıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 60’a yakın kurtarma ekibi personeli, kuyunun yanına 20 metrelik çukur açılması sonucu yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından baba ve oğulun cansız bedenlerine ulaşmıştı.

‘Kaçak sondaj' iddiası

Aytuğ ve Batu Demir’in, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp yaşamlarını yitirmelerinin ardından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 84 konutun yer aldığı sitenin sorumlu yöneticisi Hamza A. ile kaçak olduğu iddia edilen sondajı açan firma yetkilisi Vasfi Ç. gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamza A. ve Vasfi Ç. “birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma” suçunu işledikleri gerekçesiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.