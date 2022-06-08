Kuyumculardan bin lirayı aşan altın fiyatı için yeni tahmin

Geçen yıl bin lira seviyesinden 780 liraya kadar gerileyen altının gramının fiyatı yeniden bin lirayı geçti.

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Geçen yıla bakıldığında altında bu yıl gerileme olmuştu. Uluslararası piyasalardaki daralma ve doların yükselmesiyle altın biraz daha TL bazında bin 50'lere doğru çekmeye başladı. Geçen yıl bin 50 TL'den geri dönmüştü 780-800 TL'leri görmüştü. Tekrar hızlı bir zirve yaptı bekliyorduk. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında altının bu rakamlara ulaşacağını umarım çok daha fazla gitmez ama önümüzdeki yılın bin 250-bin 450 TL'leri görebileceğini öngörüyoruz. Özellikle yatırımcıları mutlu etmiştir, sevindirmiştir. Daha önceki yıllarda, geçtiğimiz yıl yüksek rakamla bağlantı yapan altın alanların yüzü güldü, sevindirdi. Dolayısıyla bizlerinde inşallah bu yazın düğünlerin artmasıyla beraber bu fiyatlarda olumlu bir şekilde seyreder” dedi.

Kuyumculardan Hasan Tonyalı da ”Bundan sonraki süreç içerisinde altının gramının bin 300-bin 400 TL'yi görmesi bekleniyor. Düğün sezonu açıldı ancak şu anda piyasada bir canlılık yok. Geçtiğimiz yıl altının gram fiyatı bin 50 TL-bin 70 civarlarını görmüştü. Dolayısıyla altının yükselmesiyle ilgili olarak gramı bin 300-bin 400 TL'yi bulacak" diye konuştu.