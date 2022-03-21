Kuyumcular kuruyor: Altınbank bu yıl faaliyete başlayacak

Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketler tarafından kurulacak Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor. Konuya ilişkin konuşan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, İKO olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktararak, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını söyledi.

Altınbank'ın kurulacağı müjdesini vermek istediğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.

İKO olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz görüşmelerde, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz."

Hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yürüteceği görüşmeler neticesinde bir yol haritası ve tarihin ortaya çıkacağını aktaran Atayık, sektör olarak kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank’ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.