Kuyrukların sonu gelmiyor: 4 bin kişi iftar yemeği için sıraya girdi

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli semtlerde belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarının sayısı azaltılırken, Demokrasi Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırında ise uzun kuyruklar oluştu.

Bin 500 kişiye verilmesi planlanan iftar için 4 binin üzerinde kişi sıraya girince, yemek dağıtımı iftar sonrasına kadar sarktı.

Yemek yetmeyince esnaftan destek sağlandı

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, seyyar mutfakta pişen yemeğin yetmeyeceğini gören belediye yetkilileri harekete geçerek bölgedeki esnaftan temin ettikleri yemekleri vatandaşlara dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Demokrasi Meydanı'ndaki iftar yemeğine en fazla bin 500 kişinin katılabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Meydana 4 binin üzerinde kişinin geldiğini görünce hemen harekete geçerek bölgedeki restoranlardan yemek satın aldık. Hem gelen herkesin karnını doyurduk, hem de esnafımıza destek sağladık. Bu iftar çadırımızın dışında 4 bin vatandaşımızın evine iftarlık yemek teslim ediyoruz” dedi.