Kuveyt'te veliaht prens parlamentoyu feshetmişti: Erken seçime gidiliyor

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el Ahmed el Sabah, hükümet ile parlamento arasındaki siyasi kriz sebebiyle parlamentoyu feshettiğini açıklamıştı. Ülke 29 Eylül'de erken seçime gidecek.

Kuveyt devlet haber ajansı KUNA'nın haberine göre, hükümetin görevlerini üstlendiğini açıklayan Kuveyt Veliaht Prensi Meşal, parlamento seçimlerinin 29 Eylül'de yapılacağını söyledi.

Şeyh Meşal, "iç siyasette, müttefik ABD ve petrol üretici ülkeler birliği OPEC arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve kişisel çıkarlarla parçalandığını" ifade ederek parlamentoyu feshetmişti.

Parlamentodaki milletvekillerinin veliaht prense yeni bir hükümet ataması yönündeki baskılarına rağmen, Meşal ülkeyi erken seçime götürmeye karar verdi.

Kuveyt'te siyasi partiler yasak. Kuveyt monarşisi parlamentoyu feshetme ve hükümeti görevden alma yetkilerine sahip. Bu nedenle ülkede kabine değişikliği ve meclisin feshedilmesi alışıldık bir durum haline geldi. Kuveyt Meclisi en son 2016 yılında feshedilmişti.