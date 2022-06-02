Kütahya'da özel halk otobüsleri kontak kapattı: 'Mazot alacak paramız yok'

Kütahya Belediye Meclisi’nin gündeminden Nisan ayından beri düşmeyen ulaşım zammı kentte krize neden oldu.

Geçen ay verilen zammı yetersiz bularak konunun komisyona yeniden ele alınmasını talep eden özel halk otobüsü esnafı, ulaşım ücretlerine bu ay yapılan zamları da yetersiz buldu ve bugün kontak kapattı.

'Mazot desteği istiyoruz'

Otobüs esnafı ise araçlarına mazot alacak paralarının olmadığına dikkat çekti. Belediye Başkanı Alim Işık’a destek çağrısında bulunan bir esnaf, şunları söyledi:

"Bizim, üç aydır bir zam talebimiz vardı. ‘Bugün yarın, bugün yarın’, bu iş askıya alındı. Bugün mecliste bizim talebimizin çok çok altında bir fiyat tarifesi yapıldı. Arkadaşlarımız, 2,5 yıldır pandemiden, son üç aydır da enflasyondan dolayı çok zor durumda olduğu için bütün birikimlerini bitirdiler, kredi kartlarını doldurdular. Bizim, araçlara akaryakıt alacak paramız kalmadı. Sefere çıkma imkânımız kalmadı. Bugün mecliste öğrenciye yapılan 10 kuruşluk zam, bizim içimizi acıttı. Bu, bizim hiçbir yaramıza merhem olmadı. Mazot desteği talebimiz de karşılık bulmadı. Bundan dolayı şu anda çalışamıyoruz, mazotumuz yok. Belediye başkanımızdan derhal çözüm bulmasını istiyoruz. Bize mazot desteği vermesini istiyoruz. En kısa sürede fiyat tarifemizin hak ettiğimiz şekilde, bize para kazandıracak şekilde ayarlanmasını istiyoruz. Şu anda kazandığımız para bizim giderlerimizin çok çok altında."

'Yasal işlem başlatılacak'

Belediye hizmet binasında konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şöyle konuştu:

"Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olan bu durumun sonlandırılmaması halinde kontak kapatan ve sefere çıkmayan araç işletmecilerinin rotasyonlu kullanım hakkı iptal edilecek. Ayrıca Kütahya Belediyesi Denetimli Halk Otobüsleri Yönetmeliği’ne göre, yapılmayan her sefer ayrı bir ihlal suçu olarak değerlendirilerek ilgililer hakkında idari yaptırımlar ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak yasal işlem yapılacaktır. Otobüs işletmecisi esnaflarımıza sağduyulu olmalarını, vatandaşları mağdur edecek herhangi bir eyleme kalkışmamalarını özellikle istirham ediyorum. Şu andan itibaren duraklarda bekleyen vatandaşlarımızın evlerine iletilmesi amacıyla kendi makam aracım dahil olmak üzere belediyemizin tüm araçları seferber edilmiş olup, toplu ulaşımda kullanılacak olacak şekilde, bu kriz çözülünceye kadar hizmetlerine amadedir. Yarın sabahtan itibaren de her türlü tedbir alınıp, hiçbir öğrencimiz ve vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde toplu ulaşımları sağlanacaktır. Gereği yapılacaktır." (ANKA)