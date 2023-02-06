Kütahya'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda işçi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaşar İ. yönetimindeki 43 ACP 543 plakalı işçi servisi, Kışlademirli köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar İ. ile Muhammed Baş, İbrahim Akkaş, Kamil Şen, Ahmet Yeler, Mustafa Sayar, Memiş Yiğit, Şerif Şener, Süleyman Anbar, Emrullah Ceylan, Ramazan Uzun, Ümit Doğan, Halil Arık, Semih Yurtlu ve İsmail Şentürk ambulanslarla Tavşanlı ve Kütahya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)