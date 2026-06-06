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Kütahya'da iş cinayeti: Helezon makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapılan bir fabrikada çalışan 44 yaşındaki işçi Salih Kaçan, helezon makinesine düşerek yaşamını yitirdi. İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatılırken, Kaçan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 06.06.2026 , 13:13

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Kütahya'nın Simav ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapılan fabrikada helezon makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Esenevler Mahallesi'nde ahşap malzeme üretimi yapılan fabrikada çalışan Salih Kaçan (44), henüz belirlenemeyen nedenle helezon makinesine düştü.

Durumu fark eden işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kaçan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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