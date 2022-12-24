Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti kazılarında Eros, Dionysos ve Herakles heykeli bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykeli ve Yunan mitolojisi tanrılarından Eros ile Dionysos ve yarı tanrı olarak bilinen Herakles’in heykel başları bulundu. Yapılan çalışmalar aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, heykellerin 2000 yıl öncesine ait olduğunu ifade ederken, “Erkek heykeli ve 2,10 metre yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette” dedi.

Çalışmalar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce yürütülürken 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde araştırmalar ve kazılar devam ediyor.

4000 yılı geçkin bir tarih

Çalışmalar son dönemde Penkalas Çayı'nda yoğunlaşırken yapılan çalışmalarda tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen yerleşim alanları bulunuyor. Kazı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bulunan 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen 'Eros', şarap tanrısı 'Dionysos' ve yarı tanrı 'Herakles’in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.

Penkalas Çayı’ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprünün de onarımı ve restorasyonu için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmalar devam ettiği haliyle her geçen zaman yeni eserlere ulaştıklarını ifade eden, “2022 yılında köprünün bulunduğu alanda yaptığımız çalışmalarda bizi oldukça heyecanlandıran sürpriz buluntularla karşılaşmaya devam ettik. Bir önceki sezondan beri bu alanda bol sayıda irili ufaklı çeşitli mermer heykel parçaları buluyorduk ki bunlardan bazıları, tam olsalar yükseklikleri 3- 3,5 metreyi bulacak parçalar. 2022 yılı kazı sezonunda 3 No’lu köprü enkazında yaptığımız çalışmalar ile köprüye ait çok sayıda bloğu ortaya çıkardık. Bu çalışmalar esnasında sadece köprüye ait parçalarla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçalarıyla karşılaştık” dedi.

2023 yılında yapılan çalışmalarda eserlerin diğer parçalarında da ulaşacaklarını düşündüklerini ifade eden Prof. Dr. Çoşkun, geçmiş senelerde de yine benzer şekilde kıymetli eserlere ulaştılarını söylüyor.