Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 6 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiaları suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından yürütülen inceleme kapsamında belediye personellerinden Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı, Murat Arabacı, Kartal Kara, Kaan Çavdar, D.Ş. ve E.T., açığa alındı.

DHA'nın haberine göre, aklarından yürütülen soruşturma kapsamında 6 belediye personeli ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı geçen salı günü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nde üç gün boyunca sorgulanan şüpheliler, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kuşadası Adalet Sarayı'nda savcı tarafından ifadeleri alınan sekiz şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı'nın tutuklanmasına karar verdi. Belediye çalışanlarından E.T. adli kontrol şartıyla, D.Ş. ise serbest kaldı.