Kuryeyi alıkoymuş, hakaret etmişti: İpek Hattat'a bir ceza daha

İpek Hattat adlı patron bozulan tabletini almak için evine gelen kuryeyi alıkoymuş, küfür ve hakaret etmiş, hayvan dışkısı üzerine oturmaya zorlamıştı.

Olay sonrası yargılanan ve 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan İpek Hattat, kuryenin çalıştığı iş yerinin sahibi Halil Cömert’in şikayeti nedeniyle ikinci bir davadan daha ceza aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Hattat’a 50 gün hakaret ve 20 gün tehdit suçundan adli para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında açılan dava sonrası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hattat, 'hürriyeti tahdit', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 1500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.