A Kurye işçileri ödenmeyen haklarını istiyor

2022 yılı başında işten çıkartılan A Kurye işçileri tazminatlarını alamadıklarını ve şirket yetkililerinin kendilerini oyaladıklarını söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, 31.01.2022 itibariyle işlerine son verildiğini, 13 seneye kadar kıdemi bulunan arkadaşları olduğunu, kimsenin tazminatlarını ve izin paralarını alamadığını, aralık ve ocak ayı maaşlarının ise yatırılmadığını dile getirdi.

'İş bitti, yolunuz açık olsun...'

İzin dahi kullanmadan yıllarca özveriyle çalıştıklarını söyleyen işçiler, “İş bitti, yolunuz açık olsun” denerek işten çıkartıldıklarını, haklarının hiçbir şekilde kendilerine ödenmediğini, ancak haklarını alana kadar işin peşini bırakmayacaklarını aktardı.

'Patron, otelleri üzerinden kâr etmeye devam ediyor'

A Kurye patronu Taner Özkaradeniz’in aynı zamanda Dalyan Grand Emir Otel, Kapadokya Katpatuka Otel gibi otellerin de sahibi olduğunu söyleyen işçiler şöyle konuştu:

“Hakkımızı vermiyor ama sahibi olduğu otellerden kâr etmeye devam ediyor. İsterse tüm haklarımızı bir günde öder ama bizim hakkımıza el koymak kolayına geliyor. Gerekirse o otellerin önüne gidip eylem yapacağız. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Alana kadar her yerde sesimizi duyuracağız”.

İşçiler Sağlık Bakanlığı’nın birçok ihalesinde taşeronluğunu yaptığı iddia edilen şirketten alacakları için Bakanlığa da başvuracaklarını söylediler.

Öte yandan şirketin kendilerini oyalamaktan hemen vazgeçmesini, haklarının bir an önce ödenmesini talep eden A Kurye işçileri, aksi takdirde hukuki yollara başvuracaklarını, her türlü yolla seslerini duyuracaklarını ve gerekirse şirketin önünde eylemlere başlayacaklarını vurguladı.