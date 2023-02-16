Kurum: 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde 577 bin 689 binanın incelendiğini belirten Kurum, "2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık" dedi.

Kurum "Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz" diye konuştu.

Depremden etkilenen illere ilişkin olarak Kurum "Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.