Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Hitler'in propaganda bakanına rahmet okutur

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki yalan yanlış sözleriyle Türkiye kamuoyunu adeta esir aldığını" söyledi.

'Yalan söyleyerek kendisini rezil etti'

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Oldukça haksız, oldukça edepsiz, oldukça seviyesiz sözleriyle Türkiye'nin öncelikle seçilmiş Cumhurbaşkanına ağır bir hakarette bulunmuş oldu. Cumhurbaşkanının Türkiye dışına kaçacağı gibi bir yalanı söyleyerek kendisini rezil etmiş oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin her hal ve şart içerisinde bu memlekette, ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın izniyle mücadele edeceğimizi ve milletin hayrına olacak işler için gayretle çalışacağımızı en az bizim kadar Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor. Dolayısıyla olmayacak, olması mümkün olmayan bir konu etrafından algı oluşturmaya çalıştı. Kaldı ki konuştuklarının içeriği itibarıyla da bomboştur."

Vakfın Amerikan yasalarına göre faaliyet gösterdiğini ve "harcadığı her kuruşun Amerikan hükümet kurumlarının denetimine tabi olduğunu" öne süren Kurtulmuş, "Vakfın, bu yapılan hibeler sonucunda faaliyetlerinin geldiği nokta da ortadadır. New York'ta, Manhattan'ın göbeğinde 21 katlı bir yurt binasının kaba inşaatını bitirmiştir. Burada, nereye ne kadar para harcandığını eğer çok merak ediyorlarsa gitsinler resmi olarak şikayet dilekçesinde bulunsunlar ve bunun cevabını Amerikan makamlarından alsınlar" diye konuştu.

'Hitler'in propaganda bakanına rahmet okutur'

"Yine konuşmasında, epeydir sürdürdüğü tehdit dilini bir adım daha öteye götürerek, hukuk bilgisinden yoksun, tam bir kara cehalet örneği ortaya koymuştur" ifadesini kullanan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyor ki, 'Eğer şimdiden bu yaptıklarınıza ey bürokratlar vazgeçerseniz cezanızı indiririm'. Sen kimsin de ceza indiriyorsun? Eğer kaldı ki bir bürokrat herhangi bir şekilde yasa dışı bir işlem yapıyor ve bu işleme veya vesile oluyorsa bunun yargı önünde hesap vermesi açıktır. Önceden yaptığı bir ara da hatırlarsınız, 'Şu tarihten sonra imza atan bürokratlar hesap verecekler' dedi. Hukukta böyle bir şey olmaz, bir adam yasa dışı bir şey yapıyorsa ne zaman yapmış olursa olsun onun hesabını verir. Dolayısıyla burada da hukuk bilgisinden yoksun bir kara cehalet ortaya konulmuştur.

Bunlara cevap vererek vakit harcamak istemeyiz ama Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı şey, Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e rahmet okutacak bir profesyonelliktedir. Goebbels bile herhalde mezarında sağdan sola dönüyordur, 'Benden daha iyi bu işleri yapan, kara propaganda yapabilen birisi gelmiş' diye. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini eğer duyuyor olsaydı hayret ederdi. Dolayısıyla yanlıştır. Türkiye siyasetinin seviyesini düşürmüştür."