Kurtulmuş: Eskiden TL çok değerliydi yüksek miktarda ithalat oluyordu, çok şükür bundan uzaklaştık

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber’de gazeteci Ercan Gürses’in sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, "Zor ve ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani ekonomik olarak yaşananların önemli bir kısmı, küresel ekonomide ortaya çıkan değişimlerden kaynaklanıyor. Bir kısmı da Türkiye ekonomisinin kendi iç dinamikleri ile ortaya çıkan sonuçlar" dedi.

Kurtulmuş, Türk Lirası’ndaki değer kaybına ilişkin olarak, "Eski dönemde maalesef Türk Lirası çok değerliydi. Bu ortaya yüksek miktarda ithalat çıkarıyordu. Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı" diye konuştu.

'Temmuz ayında bir dokunuş mutlaka yapılacaktır'

Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, "Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor. Öncelikli perspektifimiz, Temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Nasıl fiyatlar seviyesi yukarı çıktıysa ücretler seviyesini de yukarı çıkaracak ve böylece vatandaşımızın fiyatlar altında, enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konacaktır" diye konuştu.

EYT'yle ilgili de açıklama yapan Numan Kurtulmuş, "Bu işler öncelik ve zamanlama meselesidir. Bu durum, vatandaşın bize çarşıda pazarda söylemiş olduğu bir durum. Bu anlamda vatandaşın gündemindeki konulardan birisi de EYT’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürür ve öncelikler ortaya çıktığı zaman bununla ilgili karar kamuoyu ile paylaşılır" ifadesini kullandı.

'Dövizdeki oynaklık Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor'

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türkiye’de milli para birimimiz olan Türk lirasının kullanımını ve ilerleyen dönemde de diğer ülkelerle yaptığımız ticari ilişkilerimizde milli para birimleri üzerinden bunların gerçekleşmesini sağlamamız lazım. Tabii ki dövizdeki oynaklık Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor.

Bizim kendi para birimimize itibar etmemiz lazım. Bunun üzerinden alışverişlerimizi yapmamız, bunun üzerinden uluslararası ticarette Türk lirasının değerini bir şekilde değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda paramızın belirli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var; ihracatı artırmış oluyoruz. Buradaki dengeyi korumamız lazım. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi.

1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır."